Europas Zugang zum Weltall ist stark mit einem Namen verbunden: Ariane 5.

Europäische Trägerraketen dieses Typs haben fast 30 Jahre lang Satelliten, Sonden und anderes Material in den Weltraum gebracht - insgesamt mehr als 100 Mal. In wenigen Stunden soll das letzte Exemplar abheben: Der Start in Französisch-Guayana ist für Mitternacht unserer Zeit geplant.

Der Anfang der Ariane 5 war ein Desaster: Bei ihrem Jungfernflug 1996 explodierte die Rakete wegen eines Fehlers im Computersystem. Danach wurde sie aber zu einem zuverlässigen Transportmittel. Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa wählte später eine Ariane 5 aus, um ihr wertvolles James-Webb-Teleskop ins All zu bringen - eine Fracht im Wert von zehn Milliarden Euro.

Ohne Ariane 5 hat die europäische Raumfahrt erstmal keinen eigenen Zugang zum All mehr. Die Nachfolgerakete Ariane 6 soll frühestens Ende des Jahres einsatzbereit sein.