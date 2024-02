Der unbemannte Lander "Nova-C" - auch "Odysseus" genannt - gehört dem US-Unternehmen Intuitive Machines. Er ist in der Nacht auf dem Mond aufgesetzt. Der Lander ist etwa so groß wie eine altmodische britische Telefonzelle, hat Aluminium-Beine, wiegt rund 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Ladung befördern. Er war vor gut einer Woche vom Kennedy Space Center in Florida gestartet und hat unter anderem Experimente der US-Raumfahrtbehörde Nasa an Bord.