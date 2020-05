Am späten Abend soll zum ersten Mal die Raumkapsel eines Unternehmens mit Astronauten an Bord zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Gestern hatte es das Go der US-Weltraumbehörde dafür gegeben. Für SpaceX von Firmengründer Elon Musk wäre es ein Meilenstein.



Auch die Nasa hofft auf den Erfolg: Sie würde durch die Raketen unabhängiger von Russland. Denn im Moment sind die USA auf russische Sojus-Raumkapseln angewiesen, seit sie ihr eigenes Raketenprogramm eingestellt haben.

SpaceX übernimmt schon seit gut acht Jahren Versorgungsflüge zur ISS. Bis jetzt hat die Firma aber noch keine Astronauten zur Raumstation gebracht. Für dieses Programm haben die USA drei Milliarden Dollar an SpaceX gezahlt.