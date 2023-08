Russland hat eine neue Mondmission gestartet - zuletzt war die Sowjetunion vor knapp 50 Jahren dort.

In der Nacht hob eine Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Wostotschny ab. Sie soll eine Raumsonde namens "Luna-25" zum Mond bringen. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Sonde in rund anderthalb Wochen dort landen - und zwar am Südpol des Mondes. Das will auch Indien etwa zur selben Zeit schaffen. Beide Länder wären die ersten, die erfolgreich eine Raumsonde am Südpol des Mondes landen lassen. Einige Versuche dazu sind in letzter Zeit gescheitert.