Die Rückkehr der aktuellen Besatzung der Internationalen Raumstation ISS ist verschoben worden.

Die Landekapsel mit den vier Raumfahrern an Bord soll einige Stunden später, am Montag Nachmittag, starten und erst am Dienstag um 4.33 Uhr MEZ im Meer vor Florida ins Wasser fallen. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Als Grund für die Verschiebung nannte sie vorhergesagten starken Wind. Einen Vorteil hat die Verzögerung für die Besatzung: Der Rückflug sollte nur noch acht Stunden dauern. Er wäre dann halb so lang wie erwartet. Die Toilette in der Kapsel ist defekt, so dass die Astronauten während des Flugs Windeln tragen müssen.

Maurers Start nochmal verschoben

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer und seine Kollegen der nächsten ISS-Besatzung werden dann wohl frühestens am Mittwoch zur ISS aufbrechen. Die Raumstation bleibt damit nach dem Abschied der jetzigen Crew anders als sonst einige Zeit lang unbesetzt.

Für den 51-jährigen Maurer ist es die erste Mission im All. Der Saarländer ist nach Alexander Gerst der zweite Deutsche im europäischen Astronautenkorps und der erste deutsche Astronaut, der an Bord einer kommerziellen SpaceX-Raumkapsel zur ISS fliegt. Insgesamt ist er der zwölfte Deutsche, der ins All reist.