Das jedenfalls haben Wissenschaftler der Europäischen Raumfahrtagentur Esa heute auf der internationalen Konferenz zu Weltraumschrott gesagt. Seit Jahren tüfteln Forscher überall auf der Welt schon an Plänen für eine Müllabfuhr im All. Und die ist dringend nötig: Laut Esa fliegen rund 750.000 kleine Objekte durchs All – und das mit einem enormem Tempo. Bei einem Aufprall haben sie die Wucht einer Handgranate und können Satelliten und Raumstationen beschädigen. Die Internationale Raumstation ISS musste schon mehrmals Trümmern ausweichen. Experten befürchten, dass die Raumfahrt, wenn es so weiter geht, irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Deshalb wollen sie mit Greifarmen und Netzen die Splitter aus dem All fischen.

Vier Tage lang haben Vertreter der 400 wichtigen Raumfahrtnationen über den Müll im All diskutiert. Die Konferenz ist die weltweit größte und wichtigste zu dem Thema.