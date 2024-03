Das war's für Odysseus - endgültig.

Alle Versuche, das Landegerät auf dem Mond wieder aufzuwecken, sind gescheitert. Das hat das zuständige US-Unternehmen Intuitive Machines mitgeteilt.

Odysseus war vor einem Monat als erster Lander einer Privatmission erfolgreich auf dem Mond gelandet. Allerdings hatten sich seine Beine an der Mondoberfläche verfangen: Das Gerät kippte seitlich um - in eine ungünstige Position für die Solarpanels. Erst hatte Odysseus zwar noch genug Strom, um Fotos und Daten an die Erde zu schicken - aber nach wenigen Tagen musste das Gerät in den Ruhemodus versetzt werden.

Die Fachleute von Intuitive Machines hatten Hoffnung, dass sie das Gerät wieder aktivieren können - denn seit heute kommt an der Stelle des Mondes, wo Odysseus liegt, wieder mehr Sonnenlicht an. Aber nein. Odysseus ist für immer eingeschlafen.