Das wollten zwei Forscher der Uni Tokio wissen und haben das in einer Computersimulation getestet. Mit einer Startgeschwindigkeit von 7800 Metern pro Sekunde ging es für den Papierflieger von der ISS virtuell Richtung Erde. Die ersten knapp 300 Kilometer kam der Flieger zügig voran: Weil so weit oben die Luft in der Atmosphäre sehr dünn ist, hatte der Papierflieger kaum Widerstand. Das ändert sich aber, je näher man der Erde kommt. Um die letzten 120 Kilometer zu simulieren, ging es mit einem echten Papierflieger in einen echten Hyperschall-Windkanal. Da zeigte sich, dass der Papierflieger auf dem letzten Teil der Strecke wohl verglühen würde.

Genau das wäre aber ein positives Ergebnis für die Raumfahrtforschung. Denn in der Raumfahrt werden leichte, stabile Materialien gebraucht, die ähnlich funktionieren wie ein Papierflieger - und die beim Eintritt in die Erdatmosphäre komplett verglühen, sodass keine Trümmer auf die Erde fallen.

Dass die Papierflieger-Forschung aus Japan kommt, ist wohl kein Zufall. Dinge aus Papier zu falten, gehört in Japan als Origami zur Kultur.