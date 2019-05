Eine Rakete des US-Unternehmens SpaceX hat sie von Cape Canaveral aus ins All gebracht. An Bord sind unter anderem: Algen, für ein Experiment des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Algen sollen verbrauchte Luft durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln - als eine Art biologisches Lebenserhaltungssystem. Die Hoffnung ist, dass Raumfahrer damit auf längeren Missionen unabhängig von Nachschublieferung versorgt werden können - etwa auf dem Weg zum Mars.

Die Kapsel mit dem Material soll am Montag an der ISS andocken. Sie hat auch noch Vorräte und Ausrüstung für die Crew dabei.