Wie könnten Raketen recycelt werden?

Darüber haben Fachleute in den letzten Tagen diskutiert auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Augsburg. Bisher ist es so, dass Raketen ins All geschossen werden und dann meist auch da bleiben. Allerdings könnten sie theoretisch auch zurückfliegen. Und es können zumindest Teile von ihnen wiederverwendet werden.

Solche wiederverwendbaren Raketen sollen die Raumfahrt zum einen günstiger machen und auch umweltverträglicher. Und zum anderen möchte die europäische Raumfahrt dadurch konkurrenzfähiger werden und unabhängiger vom US-Unternehmen Space X. Das hat die bisher einzige Trägerrakete entwickelt, von der Teile wieder landen können und die auch neu genutzt werden können. Zwei ähnliche eigene Systeme entwickelt gerade das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Fachleute glauben, dass sich das finanziell lohnt, wenn die Raketen dann oft genug fliegen.