Das plant ein Nasa-Projekt mit Beteiligung aus Israel, wo Hummus sehr beliebt ist. Ende nächster Woche sollen 28 Kichererbsen-Samen in einem Mini-Gewächshaus auf die Raumstation ISS geschickt werden. Dort sollen sie einen Monat lang wachsen, in einem speziellen Gel, überwacht von der Erde aus. Wie die Nachrichtenagentur JTA berichtet, wurde dazu eine besonders robuste und schnellwachsende Sorte ausgewählt. Nach dem Experiment sollen die Kichererbsen zur Erde zurückgebracht werden. Das Team ist schon gespannt, wie sie schmecken werden - nach den ungewöhnlichen Wachstumsbedingungen in der Schwerelosigkeit.

Schon auf den ersten russischen Missionen gab es Experimente mit Pflanzen. Forschende des Nasa-Projekts Veggie interessierten sich bisher unter anderem für Kopfsalat und Chinakohl. Ein Tomatenanbau-Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt scheiterte an Softwareproblemen.