Rund 400 Kilometer über der Erde haben zwei US-Astronauten einen Außeneinsatz an der ISS absolviert.

Sie haben an der Internationalen Raumstation Sonnenkollektoren angebracht. Die sollen die Energieversorgung der Forschungsstation verbessern.

Und von der chinesischen Weltraumstation Tiangong sind heute drei Astronauten auf die Erde zurückgekehrt. Wie das chinesische Staatsfernsehen meldete, sind sie nach einem halben Jahr im All in einer Kapsel in der Wüste Gobi gelandet. Sie hatten beim Aufbau der Raumstation geholfen.

China darf die Internationale Raumstation ISS nicht nutzen - weil die USA mit der Nasa beteiligt sind und ein US-Gesetz das Datenteilen mit China verbietet. Jetzt hat die Volksrepublik ambitionierte eigene Pläne, baut gerade seine eigene Raumstation aus und entwickelt zusammen mit Russland eine feste Station auf dem Mond.