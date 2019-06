Jetzt hat sie damit angefangen, ihre Stellwerke auf Hauptverkehrsstrecken zu digitalisieren. Dieses Wochenende starten die Bauarbeiten an einem digitalen Stellwerk in Meitingen in Bayern. Dafür ist die Strecke von Donauwörth nach Augsburg gesperrt. Auch die Schnellstrecke Frankfurt-Köln und der Bahnknoten Stuttgart sollen bald digitalisiert werden.

Für die Bahn ist das Ganze ein Mammutprojekt. Auf manchen Nebenstrecken gibt es noch Vorkriegstechnik, wo mechanische Stellwerke von Hand bedient werden müssen.