Wer Drogen kauft, weiß nicht unbedingt, was er oder sie bekommt und einnimmt.

Denn was in den Pillen oder Pulvern wirklich drinsteckt, lässt sich nur im Labor nachweisen. In Berlin können Konsumenten ihre Drogen deshalb checken lassen.

Die Berliner Charité und das Institut für Suchtforschung in Frankfurt am Main haben den Drogencheck über ein halbes Jahr lang wissenschaftlich begleitet und mehr als 1.100 Proben ausgewertet. Dabei kam raus: Nicht mal die Hälfte der Drogen (45 Prozent) enthielt den erwarteten Wirkstoff. Und auch im Rest der Proben waren unerwartete Stoffe beigemischt, zum Teil auch gefährliche Substanzen.

Wenn die Konsumenten davon erfuhren, dann verzichteten viele auf die Droge oder verringerten die Dosis.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung findet deshalb: Durch den kostenlosen Drogen-Check können Gesundheitsrisiken verringert werden. Und auch die Teilnehmenden der Studie nannten das Angebot nützlich.

In Berlin gibt es seit vorletztem Sommer drei Beratungsstellen, in denen zum Beispiel Kokain, Ecstasy und Speed eingereicht werden können.