Arrangierte Ehen im Stream

Reality-Show in Indien

Ein neues Reality-Format eines Streaminganbieters sorgt in Indien gerade für Diskussionen über das Thema arrangierte Ehen.

In der Show geht es um die Arbeit einer indischen Heiratsvermittlerin. Es wird gezeigt, wie sie Eltern und deren Kindern bei der Partnersuche hilft. Dabei kommt es oft auf Äußerlichkeiten an und wie wohlhabend eine Familie ist. In der ersten Folge zum Beispiel erzählt eine Mutter, dass ihr Sohn viele Heiratsanträge bekommt. Diese wurden aber abgelehnt, weil Ausbildung und Größe der Frauen bisher "nicht ideal" gewesen seien.

Im Netz wird über das Reality-Format kontrovers diskutiert. Einige finden es unter anderem sexistisch. Auf Twitter schreibt eine indische Userin dagegen, die Show halte der "hässlichen Gesellschaft", zu der auch sie gehöre, einfach nur den Spiegel vor. Andere kritisieren, dass in der Show immer wieder von einer "fairen" Partnervermittlung gesprochen werde.