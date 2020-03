So viel auf dem Index wie noch nie

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat letztes Jahr so viel Neonazi-Musik auf den Index gesetzt wie noch nie.

Das schreiben die Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und berufen sich auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der FDP.

Demnach wurden 80 Veröffentlichungen als jugendgefährdend eingestuft, weil sie Nationalsozialismus und Krieg verherrlichen - und Rassismus und Antisemitismus schüren. Im Jahr davor waren es 69.

In dem Papier heißt es, dass die rechtsextreme Szene immer mehr versucht, über Musik Einfluss in der Jugendkulturszene zu bekomen. Dazu geht sie auch stärker in eigentlich szenefremden Genres wie Hip-Hop und Rap.