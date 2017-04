Die Präsidentschaftswahl in Frankreich werden der Sozialliberale Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen in einer zweiten Runde zwischen sich ausmachen.

Der parteilose Macron deutete die Ergebnisse als Wunsch der Franzosen nach Erneuerung und kündigte an, bei einem Sieg "neue Gesichter" in die Regierung zu bringen:

Nach Auszählung aller Stimmen hat Macron 23,7 Prozent bekommen - Le Pen 21,5 Prozent. Damit hat es keiner der Kandidaten der beiden großen französischen Parteien in die zweite Wahlrunde geschafft hat. Führende Vertreter der Sozialisten und der Konservativen haben die französischen Wähler schon dazu aufgerufen, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. Auch die größte französische Gewerkschaft hat sich dem angeschlossen. Neuesten Umfragen zufolge würde Macron die Stichwahl gegen Le Pen deutlich gewinnen, mit mehr als 60 Prozent.

Terror-Angst im Wahlkampf

Die Wahl fand unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, sie wurde von rund 50.000 Polizisten und weiteren 7.000 Soldaten abgesichert. Nach Terroranschlägen gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. Laut Medienberichten wurden einige Wahllokale aus Sicherheitsgründen kurzzeitig geräumt, es waren aber immer Fehlalarme. Erst am Dienstag hatten die Behörden wieder zwei Terrorverdächtige festgenommen, die einen Anschlag geplant haben sollen. In ihrer Wohnung fanden Ermittler Waffen, Sprengstoffen und ein Flagge der Terrormiliz IS. Die beiden Verdächtigen verweigern bisher die Aussage.

Insgesamt waren elf Präsidentschaftskandidaten angetreten: Es waren der pro-europäische Bewerber Emmanuel Macron, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der Links-Politiker Jean-Luc Mélenchon und der Konservative François Fillon. Fillon hatte in den Umfragen lange geführt, war dann aber wegen einer Scheinbeschäftigungs-Affäre in der Wählergunst abgestürzt.