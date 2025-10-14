Alte Handys, Laptops oder ausgediente Haushaltsgeräte – was bei uns in der Schublade liegt oder im Müll landet, ist richtig wertvoll.

In Europa fallen jedes Jahr mehr als zehn Millionen Tonnen Elektroschrott an, rund 20 Kilo pro Person. Darin stecken Metalle wie Kupfer, Aluminium, Wolfram oder Palladium – sogenannte kritische Rohstoffe, die für die Wirtschaft wichtig, aber in Zukunft schwer zu bekommen sind. Laut einem EU-finanzierten Bericht zum Tag des Eletroschrotts wird nur ein Teil dieser bedeutenden Rohstoffe wiederverwertet.

Fast die Hälfte des Elektroschrotts landet immer noch unsachgemäß auf Deponien oder wird verbrannt. Dabei könnten recycelte Rohstoffe helfen, Europas Abhängigkeit von Importen zu verringern – aktuell stammen über 90 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Drittländern.

Forschende nennen Elektroschrott deshalb eine „milliardenschwere Ressource“. Und sie sagen: Kreislaufwirtschaft beginnt zu Hause – indem alte Geräte repariert, weitergegeben oder richtig recycelt werden.