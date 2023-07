In vielen Haushalten in Deutschland liegen noch in irgendeiner Schublade alte Handys und Smartphones.

Die Branchenorganisation gfu schätzt, dass es rechnerisch zwei ausgemusterte Handys pro Haushalt sind. Dazu kommen fast ähnlich viele Laptops und nicht selten kaputte Küchengeräte oder sogar eine alte Waschmaschine, die irgendwo rumsteht. Das nimmt nicht nur Platz weg - die Elektronik ließe sich auch recyceln, damit für neue Geräte weniger Rohstoffe abgebaut werden müssen. Einer repräsentativen Befragung der gfu zufolge wissen aber viele nicht, wie das geht: 40 Prozent der Leute war demnach nicht bekannt, dass Fachhändler die Altgeräte zurücknehmen müssen. Und 70 Prozent der Befragten wussten nicht, dass Kleingeräte auch im Supermarkt, beim Hersteller oder bei Online-Shops abgegeben werden können. Neben riesigen Mengen Stahl, Kupfer und Aluminium entgeht der Kreislaufwirtschaft damit in Summe auch tonnenweise Gold, das vor allem in Smartphones und Laptops verbaut ist.