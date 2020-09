Jedes Jahr fallen allein in Europa 20 Milliarden Einweg-Windeln an.

Das sagt ein Österreichisches Unternehmen und forscht daran, wie man den Müll gewinnbringend recyceln kann. Bisher landen Windeln nach Gebrauch auf Deponien oder werden verbrannt. Die Forschenden wollen aber an die wertvollen Inhaltsstoffe heran: Windeln bestehen aus einem komplexen Gemisch aus Polyethylen, Polypropylen, außerdem Cellulose und anderen supersaugfähigen chemischen Kunstfasern.

Die Biotechnologinnen und -technologen haben es im Labor schon geschafft, mit Enzymen einige der Stoffe zu trennen. Das heißt, nach einer ersten Reinigung haben Bakterien und Pilze zum Beispiel die Cellulose abgebaut, in den Grundstoff Glukose, der sich dann wiederverwenden ließe. So ähnlich soll das auch mit den Kunststoffen laufen. Das Verfahren findet bei Raumtemperatur statt und ohne CO2-Verbauch, die Forschenden wollen es in den nächsten drei Jahren marktreif machen.