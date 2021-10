Um Elektroschrott zu recyceln, muss der erstmal korrekt eingesammelt werden.

Laut Umweltbundesamt entsorgen Verbraucherinnen und Verbraucher elektronische Altgeräte aber oft nicht richtig. Die letzten aktuellen Zahlen dazu liegen jetzt für das Jahr 2019 vor. In dem Jahr sind nur 44 Prozent aller Geräte wieder in den Kreislauf zurückgegangen, angestrebt werden EU-weit 65 Prozent. Die Quote bemisst sich an der Menge aller in den Verkehr gebrachten E-Geräte (das waren gut 2,5 Millionen Tonnen in Deutschland) und an der Menge aller eingesammelten Altgeräte.

Laut den Fachleuten liegt die geringe Quote hauptsächlich an kleinem Elektroschrott. Elektrische Zahnbürsten oder Wecker landeten eher im Restmüll, im Verpackungsmüll oder blieben unentsorgt in Schubläden liegen. Große Geräte, wie Waschmaschinen, würden zu oft von nicht zertifizierten Schrottsammlern abgenommen.

Nächstes Jahr soll es einfacher werden, Elektroschrott korrekt zu entsorgen. Mit einem neuen Gesetz dazu müssen ab Juli 2022 auch Supermärkte alte E-Geräte zurücknehmen.