Enzym-Cocktail gegen Plastikmüll

Plastik ist überall - vor allem auch da, wo es keiner haben will.

Allerdings könnte die Biochemie helfen, die Plastikmüll-Flut in den Griff zu bekommen. Forschende haben zwei Enzyme einer plastikfressenden Mikrobe so miteinander kombiniert, dass sie am Ende PET-Kunststoffe bis zu sechs Mal schneller zersetzen konnten als die Mikrobe selbst.

Die plastikfressende Mikrobe haben Forschende erst vor vier Jahren entdeckt. Sie heißt Ideonella sakaiensis - und: Sie kann mit Hilfe von zwei Enzymen PET in seine Grundbestandteile zersetzen.

In einer Studie haben US-Forscher jetzt diese beiden Enzyme miteinander vermischt und noch physkalisch miteinander verbunden. Das Ergebnis war der enorm beschleunigte Zersetzungsprozess.

Die Forschenden sagen: Solche Enzym-Cocktails könnten auch beim Recycling von nicht sortenreinem Plastikmüll helfen. Denn sie könnten Kunststoffmischungen zersetzen, die man bislang kaum trennen kann.