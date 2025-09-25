"Diese Nylon-Strumpfhose war mal ein Stück Styropor."

Das könnte in Zukunft auf Packungen draufstehen - denn ein Forschungsteam hat es geschafft, aus dem Material die Ausgangsstoffe für Nylon zu produzieren. Styropor wird aus dem Kunststoff Polystyrol gemacht - und der war, besonders aufgeschäumt, bisher schwieriger wiederzuverwerten als andere Kunststoffe.

In Zukunft könnte ein Bakterium dabei helfen. Dafür haben die Forschenden den Stoffwechsel des Bakteriums manipuliert. So hat es erst Appetit auf Styropor-Bausteine entwickelt und dann wurde es dazu gebracht, bei der Verdauung nützliche Stoffe wieder auszuscheiden - nämlich die Bestandteile zur Herstellung von Nylon. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, schreiben die Forschenden im Chemical Engineering Journal. Denn die Materialeigenschaften nach dem biologischen Upcycling sind dieselben wie von fabrikneuen Kunststoffen. Und für die Produktion wird kein neues Erdöl gebraucht.