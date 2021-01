Wir produzieren zu viel Plastik und recyceln zu wenig.

An letzterem sind Forschende dran. Bisher ist es aber sehr aufwendig etwa PET wieder in seine Ursprungsbestandteile aufzuspalten. Dafür müssen zum Beispiel im Polyester die Esterverbindungen wieder aufgespalten werden - dafür sind Lösungsmittel, hohe Temperaturen und Druck nötig.

Aber es scheint auch leichter zu gehen. Ein Forscher vom kroatischen Ruđer Bošković Institut hat in Versuchen den chemischen Prozess mit einer Kugelmühle kombiniert. In einer Kugelmühle werden Stoffe zerrieben - zum Beispiel PET-Abfall. Die Kombination aus Mühle und chemischer Lösung lieferte gute Ergebnisse. Noch besser waren die Ergebnisse, wenn das PET vorher künstlich älter gemacht wurde, indem es mit Ethanol oder Methanol angesprüht wurde. In seinen Experimenten konnte der Forscher PET effizient bei Raumtemperatur und normalem Druck in die Grundbestandteile aufspalten.