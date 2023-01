In der deutschen Medienlandschaft haben Frauen immer noch nicht genauso viel Einfluss wie Männer.

Das beklagt der Verein ProQuote Medien, der sich für Geschlechtergerechtigkeit in Redaktionen einsetzt. Jetzt hat ProQuote eine neue Studie zur Lage in Deutschland vorgelegt. Darin haben die Autorinnen gezählt, wie viele Frauen in deutschen Zeitungs- und Onlineredaktionen Führungspositionen besetzen. Aus diesen Daten haben sie den Einfluss in Prozenten errechnet. Es zeigte sich: Vor gut zehn Jahren lag der Machtanteil der Frauen bei 13,7 Prozent, heute ist es knapp das Dreifache.

Anteil binnen zehn Jahren verdreifacht

Allerdings, so die Macherinnen, sei das je nach Redaktion sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel Frauen in der Redaktion der linken "Tageszeitung" mehr als 64 Prozent des Einflusses ausübten, seien es bei der eher konservativen "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nur gut 24 Prozent.

Im Vorwort des Berichtes heißt es, in der Zukunft werde es auch nicht reichen, nur über die Gleichberechtigung von Frauen zu streiten, Redaktionen müssten generell diverser werden. Zum Rundfunk legt ProQuote übrigens noch eine eigene Studie vor.