Nicht jeder kann sich im Takt der Musik bewegen, aber beim Blinzeln ist das offenbar anders.

Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Fachjournal Plos Biology. Dafür sollten 120 junge Erwachsene verschiedene Werke von Bach anhören. Es zeigte sich: Alle Teilnehmenden blinzelten zur Musik, und zwar genau im Takt - obwohl es keine Aufforderung dazu gab und sie auch keine musikalische Ausbildung hatten. Das hat selbst die Forschenden überrascht.

Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Hören von Musik und dem System, das die Bewegung der Augen steuert - das Blinzeln ist wohl eine reflexartige Reaktion des Gehirns auf den Rhythmus. Die Forschenden vermuten, dass das Gehirn die Struktur von Klängen genau verfolgt. Das Blinzeln im Takt klappte allerdings nur, wenn sich die Testpersonen komplett auf die Musik konzentrierten.