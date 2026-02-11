Der Führerschein soll günstiger werden - dafür hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder jetzt neue Maßnahmen vorgestellt.

Geplant ist zum Beispiel, dass der Theorie-Teil komplett online gemacht werden kann. Dadurch könnten sich Fahrschulen die Miete für Schulungsräume sparen.

Auch beim praktischen Teil soll es Änderungen geben: Geplant sind weniger verpflichtende Sonderfahrten, zum Beispiel über die Autobahn. Außerdem gibts die Idee für ein Experiment: Fünf Jahre lang soll getestet werden, wie es läuft, wenn Eltern oder Freunde einen Teil der praktischen Ausbildung übernehmen.

Laut Schnieder kostet es in Deutschland im Schnitt gerade rund 3400 Euro, den Auto-Führerschein zu machen - in Österreich oder Luxemburg ist es nur etwa die Hälfte.

Schnieders Eckpunkte, die er heute vorgestellt hat, sollen Ende März mit den Verkehrsministern der Länder besprochen werden - dann könnten rechtliche Änderungen angegangen werden.