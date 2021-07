Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Inzwischen hat sich die UEFA geäußert: Der Vorfall vom Samstag werde untersucht - weder die Ordner in Baku noch in anderen EM-Stadien seien angewiesen worden, Regenbogenflaggen zu konfiszieren. Die Fahne sei dem Fan letztlich zurückgegeben worden.



Die UEFA hat für ihren Umgang mit Regenbogenfarben selbst schon viel Kritik bekommen - weil sie die bunte Beleuchtung des Münchner Stadions verboten hatte. Die Stadt wollte mit den Farben der LGBTIQ-Bewegung ein Zeichen für Toleranz setzen. Die Aktion war auch als Kritik an einem Gesetz in Ungarn gedacht, das Aufklärung über Homosexualität für Jüngere einschränkt.