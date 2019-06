Unter der Obama-Regierung haben US-Botschaften dazu im Juni oft die Regenbogenflagge gehisst - das war auch erlaubt, solange die kleiner war als die normale US-Flagge. Die aktuelle Trump-Regierung erlaubt die Regenbogenflagge aber laut Medienberichten nur mit einer speziellen Genehmigung - und bisher soll noch keine Anfrage genehmigt worden sein.

Deswegen müssen die US-Botschaften ein bisschen tricksen, wenn sie auf die Regenbogenflagge nicht verzichten wollen. Eine häufige Idee ist, sie nicht an der Fahnenstange zu hissen, sondern irgendwo anders auf dem Botschaftsgelände zu zeigen. Oder es werden alte Fotos vom Botschafter mit der Regenbogenflagge gezeigt. Die US-Botschaft im indischen Neu-Delhi präsentiert sich auf Facebook in Regenbogenfarben angestrahlt. Ein Diplomat spricht in der Washington Post von einem "Aufstand der ersten Kategorie".

Auch in den USA selbst beschweren sich gerade Konservative über Regenbogenflaggen an offiziellen Orten, zum Beispiel am Kapitol von Wisconsin (siehe Bild oben).