Die Diskussion um Zeichen für Vielfalt und Toleranz bei der Fußball-WM in Katar reißt nicht ab.

Der US-Journalist Grant Wahl schrieb bei Twitter, dass er erst nicht ins

Stadion in Katar gelassen wurde, weil er ein Regenbogenshirt anhatte.

Nach einer halben Stunde und einer Entschuldigung durfte er dann doch

rein. Die BBC-Expertin Alex Scott hatte am Rande des Gruppenspiels

zwischen England und Iran die "One Love"-Kapitänsbinde am Spielfeldrand

getragen.