Mikroplastik in Flüssen, Seen und Ozeanen ist ein bekanntes Problem - weniger bekannt ist die Tatsache, dass es die winzigen Kunststoffpartikel auch in der Atmosphäre gibt.

Ein Wissenschaftsteam hat sich für eine Studie mit diesem Phänomen befasst. Es schreibt: In vielen Gewässern gibt es vor allem an der Oberfläche eine hohe Mikroplastik-Konzentration. Wenn Regentropfen darauf prallen, werden plastikhaltige Tröpfchen hochgeschleudert. Und wenn die Tropfen so lange in der Luft bleiben, bis sie verdunsten, landet das Mikroplastik in der Atmosphäre. Das ist laut den Forschenden vor allem bei Ozeanen der Fall, weil die Windverhältnisse und Temperaturen dort für eine relativ lange Flugdauer und eine schnelle Verdunstung sorgen. Anhand von Untersuchungs-Daten und Modellen haben die Fachleute berechnet, dass durch die Regentropfen weltweit bis zu 100 Billionen Mikroplastik-Partikel pro Jahr in die Atmosphäre gelangen könnten. Das sei aber erstmal nur eine Schätzung.