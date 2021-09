Am Beispiel der Palme lässt sich der unterschiedliche Artenreichtum von Regenwäldern weltweit ganz gut zeigen:

In Südostasien kommen mit 1200 Palmenarten die meisten unterschiedlichen vor. In den Regenwäldern Südamerikas wachsen immerhin noch 800 unterschiedliche Palmenarten. Aber in Afrika nur 66. Bislang war sich die Biodiversitätsforschung uneinig, warum die Regenwälder Afrikas weniger artenreich sind als die in Asien und Südamerika.

Ein neues Computermodell von Schweizer Forschenden besagt, dass das an der Geologie liegt: Demnach bringt die Evolution am meisten neue ökologische Nischen und damit neue Arten hervor, wenn sich über Jahrmillionen die Landschaft schnell verändert hat. Wenn durch tektonische Prozesse Gebirge entstanden - wie die südamerikanischen Anden - oder Archipelen wie in Südostasien. Im afrikanischen Regenwald-Gürtel gab es solche geologischen Änderungen in den letzten Millionen Jahren eher selten.