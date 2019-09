Das Abkommen dazu wurde bei einem Gipfeltreffen in Kolumbien unterzeichnet. Außer dem Gastland stehen Vertreter von Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Surinam und Peru hinter dem Schutzvertrag. Die Länder wollen ein Kooperationsnetzwerk aufbauen, über das unter anderem Wetterdaten und Informationen über illegale Abholzungen und illegale Minen ausgetauscht werden sollen. Der größte Tropenwald der Welt ist für das Klima auf der Erde zentral wichtig. Dort haben schwere Brände in den letzten Wochen schon zweieinhalb Millionen Hektar Urwald vernichtet. Die Feuer entstehen meist durch Brandrodung, die unter anderem von den Regierungen in Brasilien udn Ecuador mehr oder weniger offiziell geduldet wird.