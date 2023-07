Forschende der Northern Arizona Universität in den USA haben mithilfe von Weltraumdaten ermittelt, dass das Blätterdach des Regenwalds wohl praktisch gar keins ist. Die Vegetation in den Regenwäldern der Erde ist wohl in einer Höhe von 15 Metern am dichtesten. Bisher war die Wissenschaft allerdings davon ausgegangen, dass die Baumkronen ganz oben noch einmal geschlossen sind - also etwa in einer Höhe von 40 Metern. Das ist aber laut den Daten nicht so, zumindest in etwa Dreiviertel der Regenwälder der Erde. Die meisten Baumkronen sind also lichter als angekommen.

Ermittelt wurde das aus Daten eines Messlasers an der Raumstation ISS, der seit Jahren die Wälder der Erde abtastet - und Vegetation wohl auf den Ast genau bestimmen kann. Mithilfe dieser Daten haben die Forschenden auch 3D-Karten zum Beispiel des Amazonas-Regenwalds und der Wälder in Südostasien erstellt.

Befürchtet wird, dass das lichtere Blätterdach die Regenwälder anfälliger für den Klimawandel macht. Die Baumkronen könnten in der Höhe weniger vor Hitze schützen als bisher angenommen.