Das sagen Forschende der US-Non-Profit-Organisation Forest Trends. Sie haben ermittelt, dass viel Regenwald ohne Genehmigung gerodet wird für Lebensmittel, die wir täglich konsumieren.

Ganz vorne liegen da Produkte wie Palmöl, das unter anderem in Fertigprodukten verwendet wird. Hierfür entstehen vor allem in Indonesien unerlaubt Plantagen. In Südamerika wird Regenwald vor allem für Rinderzucht gerodet und den Anbau von Soja als Futtermittel. In Afrika und Mittelamerika spielt Kakao eine große Rolle.

Umweltgruppen und politische Vertreter in der EU, in Großbritannien und in den USA fordern ein Handels-Verbot mit Agrarprodukten, die auf illegalen Plantagen gewachsen sind. Zum Teil sind konkrete Gesetzentwürfe in Arbeit.

Die Forschenden beziehen sich auf Daten von 2013 bis 2019. Sie haben sich in ihrer Studie nach eigenen Angaben auf illegale Abholzungen fokussiert, weil die Folgen von legalen Rodungen schon gut untersucht sind.

Sie sagen außerdem, dass die Menschheit gerade drei große Krisen zu bewältigen hat: den Klimawandel, das Artensterben und das Auftreten von Pandemien. Diese Krisen könnten nur bewältigt werden, wenn auch illegale Abholzungen gestoppt würden.