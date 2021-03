Letztes Jahr ist weltweit nochmal mehr Regenwald vernichtet worden.

Die Online-Plattform Global Forest Watch hat für eine neue Studie Satellitendaten ausgewertet. Allein von sogenanntem Primärwald wurden etwa 4,2 Millionen Hektar zerstört, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist umgerechnet eine Fläche von der Größe der Niederlande. Primärwald ist besonders unberührter Wald, der oft sehr lange gewachsen ist. Laut der Studie ist mit Abstand der meiste Regenwald in Brasilien verlorengegangen. Am zweitmeisten in der Demokratischen Republik Kongo.

Laut Global Forest Watch werden die meisten Tropenwälder weiter für die Landwirtschaft abgeholzt. Dazu kamen letztes Jahr auch noch viele Brände, die durch extreme Hitze und Dürre ausgelöst wurden. Das Forschungsteam hat auch berechnet, wie viel CO2 durch die Vernichtung der Wälder letztes Jahr freigesetzt wurde: Sie sprechen von etwa 2,6 Milliarden Tonnen - das ist so viel wie 570 Millionen Autos ausstoßen.