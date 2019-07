Forschende unter anderem vom Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen haben das an zwei Arten von Krallenaffen in Peru beobachtet. 20 Jahre lang untersuchten sie Kot von Schnurrbart- und Schwarzstirntamarinen, genauer: die Baumsamen in den Ausscheidungen. Dabei verfolgten sie über DNA-Analysen, welche Samen von welchen Elternbäumen stammten und welche in einem bestimmten Gebiet keimten.

Wie das Forschungsteam jetzt in den Nature Scientific Reports schreibt, haben die Krallenaffen mit ihrem Kot dazu beigetragen, dass sich auf einem gerodeten Areal im peruanischen Regenwald wieder Bäume ansiedelten. Wenn so neue Waldflächen entstehen, ist vom Sekundärwald die Rede.