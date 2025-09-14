Schutzgebiete für die indigene Bevölkerung machen knapp ein Drittel des Amazonas-Regenwalds in Südamerika aus.

Schon bekannt ist, dass sie gut für das Ökosystem dort sind. Eine Studie im Fachmagazin communications earth & environment kommt jetzt zu Schluss: Die Schutzgebiete sind auch gut für die menschliche Gesundheit - sogar außerhalb ihrer Grenzen.

Denn laut der Studie litten Menschen in angrenzenden Regionen weniger an Atemwegserkrankungen, die anderswo oft von Brandrodungen verursacht werden. Grund ist dem Forschungsteam zufolge, dass ein intakter Regenwald dafür sorgt, dass Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden. Das erklärt auch, dass weniger Lungenentzündungen festgestellt wurden.

Einen ähnlichen Effekt gibt es laut der Studie bei Infektionskrankheiten: Die hohe Artenvielfalt der Regenwälder führt demnach zu einer geringen Verbreitung von Malariamücken, so dass auch weniger Menschen an dem Fieber erkranken als in anderen tropischen Gegenden.