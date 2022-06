Russlands Präsident Wladimir Putin besitzt offiziell nicht viel, zumindest im Vergleich zu anderen Vermögenden in Russland.

Nach Angaben der russischen Regierung gehören ihm eine 77-Quadratmeter-Wohnung, eine Garage und drei alte Autos. In Wahrheit soll Putin aber ein Milliardenvermögen haben - verwaltet wird das aber unter dem Namen Anderer in Russland. Ein internationales Journalistennetzwerk hat jetzt durch ein Leak einen wohl recht einfachen Hinweis zu Putins Vermögen gefunden. Die Verwaltung läuft immer über dieselbe Mail-Domain - LLCInvest.ru.

Immobilien, ein Ressort und eine ganze Airline

In Mails unter diesem Namen wird unter anderem der Palast am Schwarzen Meer verwaltet, den schon eine Oppositionsgruppe Putin zugerechnet hat. Dazu kommt unter anderem eine Villa bei St. Petersburg, ein Ferienhaus an der finnischen Grenze, ein Wintersport-Ressort, eine Jacht und eine Fluggesellschaft mit mehreren Privatjets.

Insgesamt soll das Firmennetz hinter dieser Domain aus 80 Unternehmen bestehen - und ein Vermögen von mehr als 4,5 Milliarden Dollar verwalten. Putin streitet weiterhin ab, dass dies alles ihm gehört.