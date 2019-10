Zum Beispiel subtropische Badeorte am Schwarzen Meer oder Vulkane auf Kamtschatka. Aber: Nach Russland kommen relativ wenige Reisende.

Das soll sich ändern. Das Land will in den nächsten 15 Jahren die Einnahmen aus dem Tourismus verdoppeln - auf gut 22 Milliarden Euro. Dabei helfen sollen Angebote wie Panzerfahrten durch den Schnee, Arktis-Touren mit Rentierhirten oder Übernachtungen in Zarenpalästen.

Auch die umständlichen Einreiseformalitäten sollen sich dafür ändern. Ab 2021 soll es elektronische Visa geben - für Kurztrips von Reisenden aus der EU, China und Korea. Im Kleinen gibt es das schon für Reisen nach Sankt Petersburg und Kaliningrad.

Reiseveranstalter sagen, dass Russland jährlich eine Million Euro ins Tourismus-Marketing steckt. Das Land müsste aber auch Milliarden in die Infrastruktur investieren. Es fehlen nämlich nach wie vor moderne Unterkünfte und gute Verkehrsverbindungen.