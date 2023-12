Wer aus Deutschland oder vier weiteren EU-Ländern kommt und nicht länger als 15 Tage am Stück in die Volksrepublik will, braucht kein Visum mehr. Das gilt erst mal testweise für ein Jahr - für Geschäftsreisen, Tourismus, Transit und für Besuche bei Freunden und Familie.

Die chinesische Führung hatte die Ausnahmen von der Visumspflicht letzte Woche überraschend angekündigt. Man wolle den Austausch mit anderen Staaten fördern.

Auch vier andere EU-Länder profitieren

Von den gelockerten Regeln profitieren neben Deutschen auch Reisende aus Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden, außerdem Malaysia. Fachleute gehen davon aus, das China neben dem Tourismus auch den wirtschaftlichen Austausch fördern will.

Die chinesische Wirtschaft hat sich von den strengen Corona-Regeln während der Pandemie, unter anderem mit weitgehend geschlossenen Grenzen, nicht so schnell erholt wie erhofft.