Sie können damit visafrei in 191 Länder der Erde reisen - beziehungsweise bekommen ihr Visum direkt bei der Einreise. Damit stehen keinem anderen Volk der Welt so viele Ländergrenzen offen wie den Japanern. Das steht in einer Erhebung der Londoner Anwaltskanzlei Henly und Partners. Die Kanzlei hat dafür die Daten der internationalen Luftverkehrsvereinigung Iata ausgewertet.

Auf Platz zwei der Pässe mit den meisten Möglichkeiten folgt Singapur mit 190 Ländern. Den dritten Platz teilen sich Südkorea und Deutschland mit 189 Ländern, die visafrei bereisbar sind.

Das Länderranking ist allerdings dieses Jahr ein Stückweit fiktiv - denn die aktuellen Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wurden von der Kanzlei nicht berücksichtigt. Viele Reisemöglichkeiten sind auch für die Besitzer der wertvollsten Reisepässe gerade stark eingeschränkt.