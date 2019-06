Das hat eine Abfall-Forscherin der Uni Wien in einem EU-Projekt herausgefunden, wie sie dem ORF gesagt hat. Zum Extra-Müll trägt zum Beispiel bei, dass Hotel-Elektrogeräte wie Föhn und Fernseher sehr oft weggeworfen und durch neue ersetzt werden. Auch Hotel-Handtücher und -Bettwäsche landen schneller im Müll, weil sie so häufig gewaschen werden. Außerdem wird in Hotels auch viel Essen verschwendet.

Die Forscherin rät Touristen dazu, auf sparsames Verhalten zu achten und auch Hotels als Kunde dazu zu "erziehen". Man sollte zum Beispiel öfter darum bitten, nur eine halbe Portion zu bekommen oder den Rest einpacken zu lassen. Um Plastikmüll zu vermeiden, sollte man im Urlaub wenn möglich Leitungswasser trinken - oder öffentliche Wasserspender nutzen.