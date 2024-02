Hemd, Jackett, Hose und Stiefel - so sieht die Standardkleidung bei Reitturnieren aus.

Auch wenn es sich bei der Veranstaltung nur um ein Show-Turnier gehandelt hat: Der australische Reitverband EA fand das knappe Outfit gar nicht lustig und leitete Ermittlungen gegen Rose ein. Dieser befürchtete zwischenzeitlich, dass er sogar von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden könnte und entschuldigte sich.



Jetzt hat der australische Reitverband klargemacht: Rose hat mit seinem Bade-Outfit nicht gegen den Verhaltenskodex verstoßen. Er kann also bei Olympia an den Start gehen und muss auch sonst keine Strafen befürchten. Allerdings will der Verband Konsequenzen aus dem Vorfall ziehen. In Zukunft soll es auch für Showturniere Mindeststandards bei der Bekleidung geben.