Mit diesem Satz hat der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Gerhard Adrian, seine Wetterbilanz für diesen Monat eingeleitet. Auch der April war wieder wärmer als der vergleichbare Durchschnitt. Damit war er der 13. Monat in Folge, in dem es zu warm war - das hat es seit 1881 noch nicht gegeben. Laut Deutschem Wetterdienst lag der Temperaturdurchschnitt im April bei gut neun Grad, zwei Grad über dem langjährigen Schnitt. Am wärmsten war es in Kitzingen bei Würzburg und in München mit 28 Grad.

Dieser April gehörte auch zu den fünf sonnigsten seit Messbeginn 1951. Außerdem war der Monat viel zu trocken - im Schnitt fiel nur gut die Hälfte der Menge, die es eigentlich regnen oder schneien sollte.