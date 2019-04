Der 52-Jährige war im Februar in San Diego in den USA gestartet. Heute Morgen kam er im Hafen der japanischen Stadt Fukushima an. Der Japaner war vor sechs Jahren schon einmal zu einer Pazifik-Überquerung gestartet. Er musste seinen ersten Versuch aber abbrechen, nachdem sein Boot mit einem Wal zusammengestoßen war.

Mit seinem Rekord will er Geld für einen guten Zweck sammeln. Die Einnahmen sollen zum Beispiel dafür verwendet werden, Krankheiten vorzubeugen, die zum Erblinden führen. Der Japaner selbst hatte sein Augenlicht mit 16 Jahren verloren.