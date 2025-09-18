Studierende zahlen inzwischen im Schnitt mehr als 500 Euro pro Monat für die Miete - das zeigen aktuelle Zahlen aus allen deutschen Studienorten.

Demnach lagen die durchschnittlichen Wohnkosten am Anfang des Wintersemesters bei 505 Euro monatlich. Regional sind die Mieten sehr unterschiedlich. In Berlin, Hamburg und Bayern zahlen Studierende am meisten: nämlich im Schnitt zwischen 600 und 650 Euro pro Monat. Am günstigen wohnt es sich in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt - da lagen die durchschnittlichen Monatsmieten deutlich unter 400 Euro.

Der Projektleiter der Studie sagt, dass die Wohnkosten schneller steigen als alle anderen Kosten. Immer öfter entscheide der Geldbeutel der Eltern darüber, wer wo studieren kann. Deshalb müsse das BAföG ausgeweitet werden.