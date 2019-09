Im ersten Halbjahr 2019 wurden rund sieben Millionen Menschen durch Überschwemmungen, Zyklone oder andere extreme Wetterereignisse zur Flucht gezwungen - das zeigen die Zahlen einer Beobachtungsstelle für Vertriebene. Dazu kommen noch einmal fast vier Millionen Menschen, die im eigenen Land vor Krieg und Gewalt geflohen seien. Das betrifft vor allem Afrika und den Mittleren Osten.

Zu den schlimmsten Wetterkatastrophen gehörten in diesem Jahr unter anderem der Zyklon "Fani" in Indien und Bangladesch, und der Zyklon "Idai", der in Mosambik, Malawi, Simbabwe und Madagaskar gewütet hat.

Die Beobachtungsstelle geht davon aus, dass sich die Zahl der Extremwetter-Vertriebenen bis Jahresende mehr als verdreifachen könnte. Dann wäre dieses Jahr mit geschätzt 22 Millionen Wetterflüchtlingen eines der schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.