Israel verkauft demnach eine Rekordmenge von Wasser an das benachbarte Königreich. Es geht um 50 Millionen Kubikmeter. Jordanien gehört zu den wasserärmsten Ländern der Welt, gerade gibt es dort auch die schwersten Dürren in der Geschichte des Landes. Israel gilt auch als relativ wasserarm, ist weltweit aber führend, wenn es um die Entsalzung von Meerwasser geht.

Die beiden Länder arbeiten seit dem Friedensabkommen von 1994 eng beim Thema Wasserressourcen zusammen. Vorher war Wasser ein Grund für Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn. 1967 hat Israel im Sechs-Tage-Krieg die syrischen Golanhöhen und das Westjordanland besetzt – und hält die Gebiete bis heute besetzt. Die Golanhöhen verlaufen direkt am See Genezareth, außerdem sind drei wichtige Quellflüsse des Jordan in der Region. Das Westjordanland erstreckt sich entlang des Flusses. Weil der junge Staat Israel auf das Jordan-Wasser angewiesen war, war es extrem wichtig, das Gebiet zu besitzen. Seitdem werden etwa 90 Prozent des Jordanwassers von Israel genutzt.