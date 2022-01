Diesen Rätseln ist die Physik auf der Spur. Dabei ist eine große Frage, warum sich Materie und Antimaterie beim Urknall nicht direkt wieder gegenseitig ausgelöscht haben. Dazu hat jetzt ein Forschungsteam der Kernforschungs-Anlage Cern in Genf eine Rekordmessung durchgeführt.

Die Hoffnung war, nachzuweisen, dass Protonen schwerer sind als Antiprotonen. Denn dann würde - wenn beide zusammenstoßen - sozusagen etwas übrig bleiben, was unser Universum erklären könnte. Die Forschenden in Genf konnten so präzise wie nie zuvor das Gewicht von Protonen und Antiprotonen bestimmen - nämlich auf elf Stellen hinter dem Komma. Aber dabei zeigte sich kein Unterschied, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature. Damit ist nach wie vor unklar, warum Materie im Universum überhaupt existiert.

Vielleicht müssen jetzt die Messmethoden noch verbessert werden - oder es muss einfach eine andere Entstehungstheorie geprüft werden. Möglicherweise ist nicht das Gewicht der Teilchen entscheidend, sondern dass sich die Stärke ihrer magnetischen Kräfte unterscheidet. Auch dazu steht wohl bald eine neue Rekordmessung an.